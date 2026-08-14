watch it grow 今日价格

watch it grow (SEEDCOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 22.67%。当前 SEEDCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SEEDCOIN。

watch it grow 目前市值在 $ 189,576 排名第 #-，流通供应量为 1.00B SEEDCOIN。过去 24 小时内，SEEDCOIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00263622，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SEEDCOIN 在过去一小时内波动了 -0.65%，过去7 天内波动了 -53.66%。过去一天，总交易量达到 $ 30.09K。

watch it grow（SEEDCOIN）市场信息

市值 $ 189.58K$ 189.58K $ 189.58K 成交量（24H） $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K 完全稀释市值 $ 189.58K$ 189.58K $ 189.58K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

watch it grow 的当前市值为 $ 189.58K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 30.09K。SEEDCOIN 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 189.58K。