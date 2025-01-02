WASSIE 价格 (WASSIE)
今天 WASSIE (WASSIE) 的实时价格为 0 USD。目前其市值为 $ 2.71M USD。WASSIE 兑换 USD 的价格为实时更新。
WASSIE 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 35.87K USD
- WASSIE 当天价格变化为 +6.49%
- 其循环供应量为 684.89B USD
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今天内，WASSIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，WASSIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，WASSIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，WASSIE 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+6.49%
|30天
|$ 0
|-26.65%
|60天
|$ 0
|+11.07%
|90天
|$ 0
|--
WASSIE 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.00%
+6.49%
+2.99%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
WASSIE is a memecoin launched on the Ethereum blockchain, paying homage to a beloved internet meme. The Wassie meme originated in 2017 by user wasserpest, and evolved through interactions involving inversebrah and various other contributors. The first illustration appeared in 2016 on Twitter now X and was drawn by Japanese hentai artist Tukinowagamo. WASSIE aspires to position itself among the leading meme-inspired cryptocurrencies in the market. More information can be found at www.wassie.wtf
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|1 WASSIE 兑换 AUD
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|1 WASSIE 兑换 GBP
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