Wasabot 今日价格

Wasabot (BOT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.81%。当前 BOT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 BOT。

Wasabot 目前市值在 $ 553,898 排名第 #-，流通供应量为 427.10M BOT。过去 24 小时内，BOT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00707837，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +2.82%。过去一天，总交易量达到 $ 1.08。

Wasabot（BOT）市场信息

市值 $ 553.90K$ 553.90K $ 553.90K 成交量（24H） $ 1.08$ 1.08 $ 1.08 完全稀释市值 $ 597.45K$ 597.45K $ 597.45K 流通量 427.10M 427.10M 427.10M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Wasabot 的当前市值为 $ 553.90K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.08。BOT 的流通量为 427.10M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 597.45K。