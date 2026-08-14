Wasabi Cheese 今日价格

Wasabi Cheese (WASABI) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.87%。当前 WASABI 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WASABI。

Wasabi Cheese 目前市值在 $ 235,417 排名第 #-，流通供应量为 924.02M WASABI。过去 24 小时内，WASABI 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00136621，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WASABI 在过去一小时内波动了 -1.12%，过去7 天内波动了 +3.86%。过去一天，总交易量达到 $ 2.63K。

Wasabi Cheese（WASABI）市场信息

市值 $ 235.42K$ 235.42K $ 235.42K 成交量（24H） $ 2.63K$ 2.63K $ 2.63K 完全稀释市值 $ 235.42K$ 235.42K $ 235.42K 流通量 924.02M 924.02M 924.02M 总供应量 924,018,259.243054 924,018,259.243054 924,018,259.243054

Wasabi Cheese 的当前市值为 $ 235.42K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.63K。WASABI 的流通量为 924.02M，总供应量是 924018259.243054，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 235.42K。