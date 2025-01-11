wanXRP 价格 (WANXRP)
今天 wanXRP (WANXRP) 的实时价格为 2.29 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WANXRP 兑换 USD 的价格为实时更新。
wanXRP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.10K USD
- wanXRP 当天价格变化为 -1.34%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，wanXRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.03114559183588。
在过去30天内，wanXRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1430677500。
在过去60天内，wanXRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.5801961490。
在过去90天内，wanXRP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.7492823326652846。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.03114559183588
|-1.34%
|30天
|$ -0.1430677500
|-6.24%
|60天
|$ +6.5801961490
|+287.34%
|90天
|$ +1.7492823326652846
|+323.51%
wanXRP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.04%
-1.34%
-5.92%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 WANXRP 兑换 AUD
A$3.7098
|1 WANXRP 兑换 GBP
￡1.8549
|1 WANXRP 兑换 EUR
€2.2213
|1 WANXRP 兑换 USD
$2.29
|1 WANXRP 兑换 MYR
RM10.2821
|1 WANXRP 兑换 TRY
₺81.0889
|1 WANXRP 兑换 JPY
¥361.133
|1 WANXRP 兑换 RUB
₽234.1525
|1 WANXRP 兑换 INR
₹197.2606
|1 WANXRP 兑换 IDR
Rp36,935.4787
|1 WANXRP 兑换 PHP
₱134.2856
|1 WANXRP 兑换 EGP
￡E.115.8053
|1 WANXRP 兑换 BRL
R$13.9919
|1 WANXRP 兑换 CAD
C$3.2976
|1 WANXRP 兑换 BDT
৳279.3342
|1 WANXRP 兑换 NGN
₦3,550.3702
|1 WANXRP 兑换 UAH
₴96.8212
|1 WANXRP 兑换 VES
Bs121.37
|1 WANXRP 兑换 PKR
Rs637.6963
|1 WANXRP 兑换 KZT
₸1,208.433
|1 WANXRP 兑换 THB
฿79.5088
|1 WANXRP 兑换 TWD
NT$75.7074
|1 WANXRP 兑换 CHF
Fr2.0839
|1 WANXRP 兑换 HKD
HK$17.8162
|1 WANXRP 兑换 MAD
.د.م22.9916