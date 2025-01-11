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WanSwap 价格 (WASP)

USD

WanSwap (WASP) 实时价格图表

$0.00106643
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-2.00%(1D)

今天 WanSwap (WASP) 的价格

今天 WanSwap (WASP) 的实时价格为 0.00106643 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WASP 兑换 USD 的价格为实时更新。
WanSwap 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 84.00 USD
- WanSwap 当天价格变化为 -2.09%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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WanSwap (WASP) 价格表现 USD

今天内，WanSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，WanSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002556432
在过去60天内，WanSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000604259
在过去90天内，WanSwap 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000965745605295707

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-2.09%
30天$ -0.0002556432-23.97%
60天$ -0.0000604259-5.66%
90天$ -0.0000965745605295707-8.30%

WanSwap (WASP) 价格分析

WanSwap 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00104228
$ 0.00104228$ 0.00104228

$ 0.00109061
$ 0.00109061$ 0.00109061

$ 0.0027979
$ 0.0027979$ 0.0027979

+1.51%

-2.09%

-12.60%

WanSwap (WASP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 84.00
$ 84.00$ 84.00

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什么是WanSwap (WASP)

WanSwap is an innovative crosschain automatic market making (AMM) decentralized exchange (DEX) on Wanchain.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

WanSwap (WASP) 资源

官网

大家还在问：关于 WanSwap (WASP) 的其他问题

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WASP 兑换为当地货币

1 WASP 兑换 AUD
A$0.0017276166
1 WASP 兑换 GBP
0.0008638083
1 WASP 兑换 EUR
0.0010344371
1 WASP 兑换 USD
$0.00106643
1 WASP 兑换 MYR
RM0.0047882707
1 WASP 兑换 TRY
0.0377622863
1 WASP 兑换 JPY
¥0.168176011
1 WASP 兑换 RUB
0.1090424675
1 WASP 兑换 INR
0.0918622802
1 WASP 兑换 IDR
Rp17.2004814629
1 WASP 兑换 PHP
0.0625354552
1 WASP 兑换 EGP
￡E.0.0539293651
1 WASP 兑换 BRL
R$0.0065158873
1 WASP 兑换 CAD
C$0.0015356592
1 WASP 兑换 BDT
0.1300831314
1 WASP 兑换 NGN
1.6533717434
1 WASP 兑换 UAH
0.0450886604
1 WASP 兑换 VES
Bs0.05652079
1 WASP 兑换 PKR
Rs0.2969687621
1 WASP 兑换 KZT
0.562755111
1 WASP 兑换 THB
฿0.0370264496
1 WASP 兑换 TWD
NT$0.0352561758
1 WASP 兑换 CHF
Fr0.0009704513
1 WASP 兑换 HKD
HK$0.0082968254
1 WASP 兑换 MAD
.د.م0.0107069572