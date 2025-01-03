Wanna Bot 价格 (WANNA)

USD

Wanna Bot (WANNA) 实时价格图表

$0.01601342
$0.01601342$0.01601342
+0.20%(1D)

今天 Wanna Bot (WANNA) 的价格

今天 Wanna Bot (WANNA) 的实时价格为 0.01601342 USD。目前其市值为 $ 300.89K USD。WANNA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wanna Bot 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.06K USD
- Wanna Bot 当天价格变化为 +0.27%
- 其循环供应量为 18.79M USD

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Wanna Bot (WANNA) 价格表现 USD

今天内，Wanna Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Wanna Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015257618
在过去60天内，Wanna Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0012188710
在过去90天内，Wanna Bot 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.27%
30天$ -0.0015257618-9.52%
60天$ +0.0012188710+7.61%
90天$ 0--

Wanna Bot (WANNA) 价格分析

Wanna Bot 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01584864
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$ 0.01601342
$ 0.01601342$ 0.01601342

$ 0.061015
$ 0.061015$ 0.061015

--

+0.27%

-8.69%

Wanna Bot (WANNA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 300.89K
$ 300.89K$ 300.89K

$ 1.06K
$ 1.06K$ 1.06K

18.79M
18.79M 18.79M

什么是Wanna Bot (WANNA)

Wanna.Bot ? is a prediction platform for content creators to engage with their audience, by allowing them to wager on outcomes in viral challenges, pop culture & more. 'Bet on Anything, with Anyone!' $WANNA is the native utility token used for: Profit Share Fee Discount Referral Incentives Bet & Burn Governance & more.. #SocialFi 🤝 #GambleFi

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Wanna Bot (WANNA) 资源

白皮书
官网

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WANNA 兑换为当地货币

1 WANNA 兑换 AUD
A$0.0257816062
1 WANNA 兑换 GBP
0.012810736
1 WANNA 兑换 EUR
0.0155330174
1 WANNA 兑换 USD
$0.01601342
1 WANNA 兑换 MYR
RM0.0715799874
1 WANNA 兑换 TRY
0.5657541286
1 WANNA 兑换 JPY
¥2.520512308
1 WANNA 兑换 RUB
1.7776497542
1 WANNA 兑换 INR
1.3734710334
1 WANNA 兑换 IDR
Rp258.2809315826
1 WANNA 兑换 PHP
0.9286182258
1 WANNA 兑换 EGP
￡E.0.8128411992
1 WANNA 兑换 BRL
R$0.0986426672
1 WANNA 兑换 CAD
C$0.0230593248
1 WANNA 兑换 BDT
1.91360369
1 WANNA 兑换 NGN
24.7501818178
1 WANNA 兑换 UAH
0.6743251162
1 WANNA 兑换 VES
Bs0.81668442
1 WANNA 兑换 PKR
Rs4.462940154
1 WANNA 兑换 KZT
8.4059245606
1 WANNA 兑换 THB
฿0.5502211112
1 WANNA 兑换 TWD
NT$0.526841518
1 WANNA 兑换 CHF
Fr0.0145722122
1 WANNA 兑换 HKD
HK$0.1244242734
1 WANNA 兑换 MAD
.د.م0.1618956762