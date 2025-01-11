Wand 价格 (WAND)

USD

Wand (WAND) 实时价格图表

$0.02920971
$0.02920971$0.02920971
-5.60%(1D)

今天 Wand (WAND) 的价格

今天 Wand (WAND) 的实时价格为 0.02870698 USD。目前其市值为 $ 31.76K USD。WAND 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wand 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 32.61K USD
- Wand 当天价格变化为 -7.49%
- 其循环供应量为 1.09M USD

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Wand (WAND) 价格表现 USD

今天内，Wand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00232497445688336
在过去30天内，Wand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014047760
在过去60天内，Wand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Wand 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00232497445688336-7.49%
30天$ -0.0014047760-4.89%
60天$ 0--
90天$ 0--

Wand (WAND) 价格分析

Wand 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02833396
$ 0.02833396$ 0.02833396

$ 0.03118817
$ 0.03118817$ 0.03118817

$ 0.05187
$ 0.05187$ 0.05187

+0.12%

-7.49%

-0.53%

Wand (WAND) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 31.76K
$ 31.76K$ 31.76K

$ 32.61K
$ 32.61K$ 32.61K

1.09M
1.09M 1.09M

什么是Wand (WAND)

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Wand (WAND) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wand (WAND) 的其他问题

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WAND 兑换为当地货币

1 WAND 兑换 AUD
A$0.0465053076
1 WAND 兑换 GBP
0.0232526538
1 WAND 兑换 EUR
0.0278457706
1 WAND 兑换 USD
$0.02870698
1 WAND 兑换 MYR
RM0.1288943402
1 WAND 兑换 TRY
1.0165141618
1 WAND 兑换 JPY
¥4.527090746
1 WAND 兑换 RUB
2.935288705
1 WAND 兑换 INR
2.4728192572
1 WAND 兑换 IDR
Rp463.0157416294
1 WAND 兑换 PHP
1.6833773072
1 WAND 兑换 EGP
￡E.1.4517119786
1 WAND 兑换 BRL
R$0.1753996478
1 WAND 兑换 CAD
C$0.0413380512
1 WAND 兑换 BDT
3.5016774204
1 WAND 兑换 NGN
44.5067276524
1 WAND 兑换 UAH
1.2137311144
1 WAND 兑换 VES
Bs1.52146994
1 WAND 兑换 PKR
Rs7.9940327206
1 WAND 兑换 KZT
15.148673346
1 WAND 兑换 THB
฿0.9967063456
1 WAND 兑换 TWD
NT$0.9490527588
1 WAND 兑换 CHF
Fr0.0261233518
1 WAND 兑换 HKD
HK$0.2233403044
1 WAND 兑换 MAD
.د.م0.2882180792