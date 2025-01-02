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Wanchain 价格 (WAN)

USD

Wanchain (WAN) 实时价格图表

$0.230052
$0.230052$0.230052
+7.20%(1D)

今天 Wanchain (WAN) 的价格

今天 Wanchain (WAN) 的实时价格为 0.230935 USD。目前其市值为 $ 45.71M USD。WAN 兑换 USD 的价格为实时更新。
Wanchain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.16M USD
- Wanchain 当天价格变化为 +7.65%
- 其循环供应量为 198.47M USD

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Wanchain (WAN) 价格表现 USD

今天内，Wanchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01641383
在过去30天内，Wanchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0361015373
在过去60天内，Wanchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1087587458
在过去90天内，Wanchain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.07077131897588387

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01641383+7.65%
30天$ -0.0361015373-15.63%
60天$ +0.1087587458+47.09%
90天$ +0.07077131897588387+44.19%

Wanchain (WAN) 价格分析

Wanchain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.214007
$ 0.214007$ 0.214007

$ 0.231325
$ 0.231325$ 0.231325

$ 9.84
$ 9.84$ 9.84

-0.16%

+7.65%

-0.79%

Wanchain (WAN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 45.71M
$ 45.71M$ 45.71M

$ 1.16M
$ 1.16M$ 1.16M

198.47M
198.47M 198.47M

什么是Wanchain (WAN)

万维链主网代隐私保护交易功能的1.0版本于2018年底1月上线，今年6月将上线具有跨链功能的2.0版本。

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Wanchain (WAN) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Wanchain (WAN) 的其他问题

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WAN 兑换为当地货币

1 WAN 兑换 AUD
A$0.369496
1 WAN 兑换 GBP
0.184748
1 WAN 兑换 EUR
0.2216976
1 WAN 兑换 USD
$0.230935
1 WAN 兑换 MYR
RM1.03227945
1 WAN 兑换 TRY
8.15431485
1 WAN 兑换 JPY
¥36.25910435
1 WAN 兑换 RUB
25.7492525
1 WAN 兑换 INR
19.80267625
1 WAN 兑换 IDR
Rp3,724.75754305
1 WAN 兑换 PHP
13.37806455
1 WAN 兑换 EGP
￡E.11.7222606
1 WAN 兑换 BRL
R$1.43410635
1 WAN 兑换 CAD
C$0.3325464
1 WAN 兑换 BDT
27.5967325
1 WAN 兑换 NGN
356.93082665
1 WAN 兑换 UAH
9.72467285
1 WAN 兑换 VES
Bs11.777685
1 WAN 兑换 PKR
Rs64.3615845
1 WAN 兑换 KZT
121.22470955
1 WAN 兑换 THB
฿7.91876115
1 WAN 兑换 TWD
NT$7.59545215
1 WAN 兑换 CHF
Fr0.2078415
1 WAN 兑换 HKD
HK$1.79436495
1 WAN 兑换 MAD
.د.م2.33475285