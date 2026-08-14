WAGMI Games 今日价格

WAGMI Games (WAGMIGAMES) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 2.09%。当前 WAGMIGAMES 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WAGMIGAMES。

WAGMI Games 目前市值在 $ 1,092,413 排名第 #-，流通供应量为 2.10T WAGMIGAMES。过去 24 小时内，WAGMIGAMES 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WAGMIGAMES 在过去一小时内波动了 -0.64%，过去7 天内波动了 -3.88%。过去一天，总交易量达到 --。

WAGMI Games（WAGMIGAMES）市场信息

市值 $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 2.10T 2.10T 2.10T 总供应量 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0 2,200,000,000,000.0

WAGMI Games 的当前市值为 $ 1.09M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAGMIGAMES 的流通量为 2.10T，总供应量是 2200000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。