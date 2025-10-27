WagerFi（WAGER）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00061276 24H最高价 $ 0.00083912 历史最高 $ 0.00089074 最低价 $ 0.00007926 涨跌幅（1H） -6.70% 涨跌幅（1D） +6.35% 漲跌幅（7D） +56.24%

WagerFi（WAGER）当前实时价格为 $0.00068122。过去 24 小时内，WAGER 的交易价格在 $ 0.00061276 至 $ 0.00083912 之间波动，市场活跃度显著。WAGER 的历史最高价为 $ 0.00089074，历史最低价为 $ 0.00007926。

从短期表现来看，WAGER 在过去 1 小时内的价格变动为 -6.70%，过去 24 小时内变动为 +6.35%，过去 7 天内累计变动为 +56.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WagerFi（WAGER）市场信息

市值 $ 678.54K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 678.54K 流通量 996.06M 总供应量 996,056,817.828137

WagerFi 的当前市值为 $ 678.54K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WAGER 的流通量为 996.06M，总供应量是 996056817.828137，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 678.54K。