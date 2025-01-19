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WadzPay 价格 (WTK)

USD

WadzPay (WTK) 实时价格图表

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+57.10%(1D)

今天 WadzPay (WTK) 的价格

今天 WadzPay (WTK) 的实时价格为 0.0287786 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。WTK 兑换 USD 的价格为实时更新。
WadzPay 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.91K USD
- WadzPay 当天价格变化为 +57.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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WadzPay (WTK) 价格表现 USD

今天内，WadzPay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.01046904
在过去30天内，WadzPay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.2541559526
在过去60天内，WadzPay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0463341417
在过去90天内，WadzPay 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.021973148502206097

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.01046904+57.18%
30天$ +2.2541559526+7,832.75%
60天$ +0.0463341417+161.00%
90天$ +0.021973148502206097+322.88%

WadzPay (WTK) 价格分析

WadzPay 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01827038
$ 0.01827038$ 0.01827038

$ 0.02902256
$ 0.02902256$ 0.02902256

$ 0.413984
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+0.07%

+57.18%

+18,389.67%

WadzPay (WTK) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 3.91K
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什么是WadzPay (WTK)

WadzPay anyone, buy anything in any digital currency

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WadzPay (WTK) 资源

官网

大家还在问：关于 WadzPay (WTK) 的其他问题

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WTK 兑换为当地货币

1 WTK 兑换 AUD
A$0.046333546
1 WTK 兑换 GBP
0.023598452
1 WTK 兑换 EUR
0.027915242
1 WTK 兑换 USD
$0.0287786
1 WTK 兑换 MYR
RM0.1295037
1 WTK 兑换 TRY
1.019625798
1 WTK 兑换 JPY
¥4.497231822
1 WTK 兑换 RUB
2.949518714
1 WTK 兑换 INR
2.491651188
1 WTK 兑换 IDR
Rp471.780252384
1 WTK 兑换 PHP
1.68498703
1 WTK 兑换 EGP
￡E.1.45044144
1 WTK 兑换 BRL
R$0.17554946
1 WTK 兑换 CAD
C$0.041441184
1 WTK 兑换 BDT
3.4965999
1 WTK 兑换 NGN
44.826410718
1 WTK 兑换 UAH
1.211866846
1 WTK 兑换 VES
Bs1.5540444
1 WTK 兑换 PKR
Rs8.022898108
1 WTK 兑换 KZT
15.275105308
1 WTK 兑换 THB
฿0.989696054
1 WTK 兑换 TWD
NT$0.946528154
1 WTK 兑换 CHF
Fr0.026188526
1 WTK 兑换 HKD
HK$0.223897508
1 WTK 兑换 MAD
.د.م0.288937144