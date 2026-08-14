Wadoozie 今日价格

Wadoozie (WADZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 WADZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 WADZ。

Wadoozie 目前市值在 $ 65,554 排名第 #-，流通供应量为 799.94M WADZ。过去 24 小时内，WADZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00437351，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，WADZ 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -2.04%。过去一天，总交易量达到 --。

Wadoozie（WADZ）市场信息

市值 $ 65.55K$ 65.55K $ 65.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 81.95K$ 81.95K $ 81.95K 流通量 799.94M 799.94M 799.94M 总供应量 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0 1,000,000,001.0

Wadoozie 的当前市值为 $ 65.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。WADZ 的流通量为 799.94M，总供应量是 1000000001.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 81.95K。