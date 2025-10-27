WachAI（WACH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00145381 24H最高价 $ 0.00206662 历史最高 $ 0.0086231 最低价 $ 0 涨跌幅（1H） +0.24% 涨跌幅（1D） +29.61% 漲跌幅（7D） +52.61%

WachAI（WACH）当前实时价格为 $0.00201015。过去 24 小时内，WACH 的交易价格在 $ 0.00145381 至 $ 0.00206662 之间波动，市场活跃度显著。WACH 的历史最高价为 $ 0.0086231，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，WACH 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.24%，过去 24 小时内变动为 +29.61%，过去 7 天内累计变动为 +52.61%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

WachAI（WACH）市场信息

市值 $ 1.04M$ 1.04M $ 1.04M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.01M$ 2.01M $ 2.01M 流通量 516.32M 516.32M 516.32M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

WachAI 的当前市值为 $ 1.04M, 它过去 24 小时的交易量为 --。WACH 的流通量为 516.32M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.01M。