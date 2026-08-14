W3GG 今日价格

W3GG (W3GG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.02%。当前 W3GG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 W3GG。

W3GG 目前市值在 $ 46,540 排名第 #-，流通供应量为 103.99M W3GG。过去 24 小时内，W3GG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.156385，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，W3GG 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -18.48%。过去一天，总交易量达到 $ 1.13K。

W3GG（W3GG）市场信息

市值 $ 46.54K$ 46.54K $ 46.54K 成交量（24H） $ 1.13K$ 1.13K $ 1.13K 完全稀释市值 $ 447.55K$ 447.55K $ 447.55K 流通量 103.99M 103.99M 103.99M 总供应量 999,993,961.5 999,993,961.5 999,993,961.5

W3GG 的当前市值为 $ 46.54K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.13K。W3GG 的流通量为 103.99M，总供应量是 999993961.5，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 447.55K。