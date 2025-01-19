Vyvo US Dollar 价格 (USDV)
今天 Vyvo US Dollar (USDV) 的实时价格为 0.997849 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。USDV 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vyvo US Dollar 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.95 USD
- Vyvo US Dollar 当天价格变化为 -0.07%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Vyvo US Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0007143385749675。
在过去30天内，Vyvo US Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002771026。
在过去60天内，Vyvo US Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0025177725。
在过去90天内，Vyvo US Dollar 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0007143385749675
|-0.07%
|30天
|$ +0.0002771026
|+0.03%
|60天
|$ -0.0025177725
|-0.25%
|90天
|$ 0
|--
Vyvo US Dollar 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-0.07%
+0.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vyvo US Dollar ($USDV) - A fiat-backed stablecoin redeemable 1-to-1 for U.S. dollars held in trust accounts.
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|1 USDV 兑换 AUD
A$1.60653689
|1 USDV 兑换 GBP
￡0.81823618
|1 USDV 兑换 EUR
€0.96791353
|1 USDV 兑换 USD
$0.997849
|1 USDV 兑换 MYR
RM4.4903205
|1 USDV 兑换 TRY
₺35.35379007
|1 USDV 兑换 JPY
¥155.93386323
|1 USDV 兑换 RUB
₽102.26954401
|1 USDV 兑换 INR
₹86.39376642
|1 USDV 兑换 IDR
Rp16,358.17771056
|1 USDV 兑换 PHP
₱58.42405895
|1 USDV 兑换 EGP
￡E.50.2915896
|1 USDV 兑换 BRL
R$6.0868789
|1 USDV 兑换 CAD
C$1.43690256
|1 USDV 兑换 BDT
৳121.2386535
|1 USDV 兑换 NGN
₦1,554.27953787
|1 USDV 兑换 UAH
₴42.01942139
|1 USDV 兑换 VES
Bs53.883846
|1 USDV 兑换 PKR
Rs278.18034422
|1 USDV 兑换 KZT
₸529.63829222
|1 USDV 兑换 THB
฿34.31602711
|1 USDV 兑换 TWD
NT$32.81925361
|1 USDV 兑换 CHF
Fr0.90804259
|1 USDV 兑换 HKD
HK$7.76326522
|1 USDV 兑换 MAD
.د.م10.01840396