VyFinance 价格 (VYFI)
今天 VyFinance (VYFI) 的实时价格为 0.103562 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
VyFinance 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.36K USD
- VyFinance 当天价格变化为 -7.42%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，VyFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0083017591279391。
在过去30天内，VyFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0175191692。
在过去60天内，VyFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0520406713。
在过去90天内，VyFinance 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.06559403553534727。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0083017591279391
|-7.42%
|30天
|$ +0.0175191692
|+16.92%
|60天
|$ +0.0520406713
|+50.25%
|90天
|$ +0.06559403553534727
|+172.76%
VyFinance 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.80%
-7.42%
+4.31%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
VyFinance is a DeFi protocol bringing Neural Net AutoHarvesting & KYC-less Hedge Fund Staking to Cardano.
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|1 VYFI 兑换 AUD
A$0.16673482
|1 VYFI 兑换 GBP
￡0.08492084
|1 VYFI 兑换 EUR
€0.10045514
|1 VYFI 兑换 USD
$0.103562
|1 VYFI 兑换 MYR
RM0.466029
|1 VYFI 兑换 TRY
₺3.66920166
|1 VYFI 兑换 JPY
¥16.18363374
|1 VYFI 兑换 RUB
₽10.61406938
|1 VYFI 兑换 INR
₹8.96639796
|1 VYFI 兑换 IDR
Rp1,697.73743328
|1 VYFI 兑换 PHP
₱6.0635551
|1 VYFI 兑换 EGP
￡E.5.2195248
|1 VYFI 兑换 BRL
R$0.6317282
|1 VYFI 兑换 CAD
C$0.14912928
|1 VYFI 兑换 BDT
৳12.582783
|1 VYFI 兑换 NGN
₦161.31127806
|1 VYFI 兑换 UAH
₴4.36099582
|1 VYFI 兑换 VES
Bs5.592348
|1 VYFI 兑换 PKR
Rs28.87101436
|1 VYFI 兑换 KZT
₸54.96863836
|1 VYFI 兑换 THB
฿3.56149718
|1 VYFI 兑换 TWD
NT$3.40615418
|1 VYFI 兑换 CHF
Fr0.09424142
|1 VYFI 兑换 HKD
HK$0.80571236
|1 VYFI 兑换 MAD
.د.م1.03976248