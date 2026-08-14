Vultisig 今日价格

Vultisig (VULT) 今日实时价格为 $ 0.080736，过去 24 小时内变化了 4.53%。当前 VULT 兑 USD 的汇率为 $ 0.080736 每 VULT。

Vultisig 目前市值在 $ 8,073,649 排名第 #-，流通供应量为 100.00M VULT。过去 24 小时内，VULT 的交易价格在 $ 0.080729（低点）和 $ 0.084628（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.24，而历史最低价为 $ 0.0303。

短期表现方面，VULT 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -11.63%。过去一天，总交易量达到 $ 4.53K。

Vultisig（VULT）市场信息

市值 $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M 成交量（24H） $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K 完全稀释市值 $ 8.07M$ 8.07M $ 8.07M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Vultisig 的当前市值为 $ 8.07M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 4.53K。VULT 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.07M。