VulgarTycoon 今日价格

VulgarTycoon (VIN) 今日实时价格为 $ 1.006，过去 24 小时内变化了 1.61%。当前 VIN 兑 USD 的汇率为 $ 1.006 每 VIN。

VulgarTycoon 目前市值在 $ 16,721,637 排名第 #-，流通供应量为 16.62M VIN。过去 24 小时内，VIN 的交易价格在 $ 0.997653（低点）和 $ 1.024（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.33，而历史最低价为 $ 0.333705。

短期表现方面，VIN 在过去一小时内波动了 -0.94%，过去7 天内波动了 -0.26%。过去一天，总交易量达到 $ 17.37K。

VulgarTycoon（VIN）市场信息

市值 $ 16.72M$ 16.72M $ 16.72M 成交量（24H） $ 17.37K$ 17.37K $ 17.37K 完全稀释市值 $ 16.71M$ 16.71M $ 16.71M 流通量 16.62M 16.62M 16.62M 总供应量 16,624,000.0 16,624,000.0 16,624,000.0

VulgarTycoon 的当前市值为 $ 16.72M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 17.37K。VIN 的流通量为 16.62M，总供应量是 16624000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.71M。