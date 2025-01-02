VPS Ai 价格 (VPS)
今天 VPS Ai (VPS) 的实时价格为 0.01744892 USD。目前其市值为 $ 1.54M USD。VPS 兑换 USD 的价格为实时更新。
VPS Ai 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.50K USD
- VPS Ai 当天价格变化为 +10.56%
- 其循环供应量为 88.04M USD
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今天内，VPS Ai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00166607。
在过去30天内，VPS Ai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0064400439。
在过去60天内，VPS Ai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0473586546。
在过去90天内，VPS Ai 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.008463744856652382。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00166607
|+10.56%
|30天
|$ -0.0064400439
|-36.90%
|60天
|$ +0.0473586546
|+271.41%
|90天
|$ +0.008463744856652382
|+94.20%
VPS Ai 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.25%
+10.56%
-3.39%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Decentralized AI & Blockchain $VPS GPU Cloud Ecosystem Our project is centered on democratizing access to high-powered computing through the $VPS GPU Cloud Ecosystem. We offer GPU-equipped Virtual Private Servers tailored for AI and blockchain applications, enabling developers, businesses, and innovators to access the computing resources they need. With the $VPS token and cryptocurrency transactions, our platform simplifies the process of renting these essential services, fostering a secure and decentralized environment for technological advancement. Our aim is to provide the backbone for future developments in AI and blockchain, making powerful computing accessible to all.
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|1 VPS 兑换 AUD
A$0.027918272
|1 VPS 兑换 GBP
￡0.013959136
|1 VPS 兑换 EUR
€0.0167509632
|1 VPS 兑换 USD
$0.01744892
|1 VPS 兑换 MYR
RM0.0779966724
|1 VPS 兑换 TRY
₺0.6161213652
|1 VPS 兑换 JPY
¥2.7396549292
|1 VPS 兑换 RUB
₽1.94555458
|1 VPS 兑换 INR
₹1.49624489
|1 VPS 兑换 IDR
Rp281.4341541476
|1 VPS 兑换 PHP
₱1.0108159356
|1 VPS 兑换 EGP
￡E.0.8857071792
|1 VPS 兑换 BRL
R$0.1083577932
|1 VPS 兑换 CAD
C$0.0251264448
|1 VPS 兑换 BDT
৳2.08514594
|1 VPS 兑换 NGN
₦26.9688762628
|1 VPS 兑换 UAH
₴0.7347740212
|1 VPS 兑换 VES
Bs0.88989492
|1 VPS 兑换 PKR
Rs4.863014004
|1 VPS 兑换 KZT
₸9.1594615756
|1 VPS 兑换 THB
฿0.5983234668
|1 VPS 兑换 TWD
NT$0.5738949788
|1 VPS 兑换 CHF
Fr0.015704028
|1 VPS 兑换 HKD
HK$0.1355781084
|1 VPS 兑换 MAD
.د.م0.1764085812