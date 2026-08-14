Voxies 今日价格

Voxies (VOXEL) 今日实时价格为 $ 0.00338234，过去 24 小时内变化了 20.38%。当前 VOXEL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00338234 每 VOXEL。

Voxies 目前市值在 $ 1,012,234 排名第 #-，流通供应量为 243.26M VOXEL。过去 24 小时内，VOXEL 的交易价格在 $ 0.00280986（低点）和 $ 0.00457296（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 4.7，而历史最低价为 $ 0.00267738。

短期表现方面，VOXEL 在过去一小时内波动了 -7.48%，过去7 天内波动了 +11.50%。过去一天，总交易量达到 $ 310.97K。

Voxies（VOXEL）市场信息

市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 成交量（24H） $ 310.97K$ 310.97K $ 310.97K 完全稀释市值 $ 1.01M$ 1.01M $ 1.01M 流通量 243.26M 243.26M 243.26M 总供应量 300,000,000.0 300,000,000.0 300,000,000.0

Voxies 的当前市值为 $ 1.01M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 310.97K。VOXEL 的流通量为 243.26M，总供应量是 300000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.01M。