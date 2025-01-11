Vox Royale 价格 (VXR)

USD

Vox Royale (VXR) 实时价格图表

$0.166831
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-13.20%(1D)

今天 Vox Royale (VXR) 的价格

今天 Vox Royale (VXR) 的实时价格为 0.166831 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VXR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vox Royale 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.99K USD
- Vox Royale 当天价格变化为 -13.27%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Vox Royale (VXR) 价格表现 USD

今天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0255478349703243
在过去30天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0673848259
在过去60天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0428955199
在过去90天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.12218346315199586

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0255478349703243-13.27%
30天$ -0.0673848259-40.39%
60天$ -0.0428955199-25.71%
90天$ -0.12218346315199586-42.27%

Vox Royale (VXR) 价格分析

Vox Royale 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.165482
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$ 0.196253
$ 0.196253$ 0.196253

$ 0.871076
$ 0.871076$ 0.871076

+0.06%

-13.27%

-27.15%

Vox Royale (VXR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 1.99K
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什么是Vox Royale (VXR)

Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.

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Vox Royale (VXR) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Vox Royale (VXR) 的其他问题

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VXR 兑换为当地货币

1 VXR 兑换 AUD
A$0.27026622
1 VXR 兑换 GBP
0.13513311
1 VXR 兑换 EUR
0.16182607
1 VXR 兑换 USD
$0.166831
1 VXR 兑换 MYR
RM0.74907119
1 VXR 兑换 TRY
5.90748571
1 VXR 兑换 JPY
¥26.3092487
1 VXR 兑换 RUB
17.05846975
1 VXR 兑换 INR
14.37082234
1 VXR 兑换 IDR
Rp2,690.82220393
1 VXR 兑换 PHP
9.78296984
1 VXR 兑换 EGP
￡E.8.43664367
1 VXR 兑换 BRL
R$1.01933741
1 VXR 兑换 CAD
C$0.24023664
1 VXR 兑换 BDT
20.35004538
1 VXR 兑换 NGN
258.65144578
1 VXR 兑换 UAH
7.05361468
1 VXR 兑换 VES
Bs8.842043
1 VXR 兑换 PKR
Rs46.45742857
1 VXR 兑换 KZT
88.0367187
1 VXR 兑换 THB
฿5.79237232
1 VXR 兑换 TWD
NT$5.51543286
1 VXR 兑换 CHF
Fr0.15181621
1 VXR 兑换 HKD
HK$1.29794518
1 VXR 兑换 MAD
.د.م1.67498324