Vox Royale 价格 (VXR)
今天 Vox Royale (VXR) 的实时价格为 0.166831 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VXR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vox Royale 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.99K USD
- Vox Royale 当天价格变化为 -13.27%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0255478349703243。
在过去30天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0673848259。
在过去60天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0428955199。
在过去90天内，Vox Royale 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.12218346315199586。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0255478349703243
|-13.27%
|30天
|$ -0.0673848259
|-40.39%
|60天
|$ -0.0428955199
|-25.71%
|90天
|$ -0.12218346315199586
|-42.27%
Vox Royale 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.06%
-13.27%
-27.15%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vox Royale is a dynamic, competitive game that incorporates an extensive range of blockchain mechanics, such as play-to-earn (P2E), wagering, revenue sharing, and staking. Built using Unity, it showcases low-poly voxel-style graphics, providing a distinctive and engaging visual experience. The game is designed for cross-platform play, ensuring accessibility and connectivity for a diverse player base across various devices. This approach not only enhances the gaming experience but also maximizes player interaction and enjoyment.
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|1 VXR 兑换 AUD
A$0.27026622
|1 VXR 兑换 GBP
￡0.13513311
|1 VXR 兑换 EUR
€0.16182607
|1 VXR 兑换 USD
$0.166831
|1 VXR 兑换 MYR
RM0.74907119
|1 VXR 兑换 TRY
₺5.90748571
|1 VXR 兑换 JPY
¥26.3092487
|1 VXR 兑换 RUB
₽17.05846975
|1 VXR 兑换 INR
₹14.37082234
|1 VXR 兑换 IDR
Rp2,690.82220393
|1 VXR 兑换 PHP
₱9.78296984
|1 VXR 兑换 EGP
￡E.8.43664367
|1 VXR 兑换 BRL
R$1.01933741
|1 VXR 兑换 CAD
C$0.24023664
|1 VXR 兑换 BDT
৳20.35004538
|1 VXR 兑换 NGN
₦258.65144578
|1 VXR 兑换 UAH
₴7.05361468
|1 VXR 兑换 VES
Bs8.842043
|1 VXR 兑换 PKR
Rs46.45742857
|1 VXR 兑换 KZT
₸88.0367187
|1 VXR 兑换 THB
฿5.79237232
|1 VXR 兑换 TWD
NT$5.51543286
|1 VXR 兑换 CHF
Fr0.15181621
|1 VXR 兑换 HKD
HK$1.29794518
|1 VXR 兑换 MAD
.د.م1.67498324