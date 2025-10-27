Vooz Coin（VOOZ）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00131691$ 0.00131691 $ 0.00131691 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.27% 涨跌幅（1D） +5.21% 漲跌幅（7D） +6.34% 漲跌幅（7D） +6.34%

Vooz Coin（VOOZ）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，VOOZ 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VOOZ 的历史最高价为 $ 0.00131691，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VOOZ 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.27%，过去 24 小时内变动为 +5.21%，过去 7 天内累计变动为 +6.34%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vooz Coin（VOOZ）市场信息

市值 $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K 流通量 998.41M 998.41M 998.41M 总供应量 998,410,184.147502 998,410,184.147502 998,410,184.147502

Vooz Coin 的当前市值为 $ 301.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VOOZ 的流通量为 998.41M，总供应量是 998410184.147502，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 301.26K。