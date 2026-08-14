VoluMint 今日价格

VoluMint (VMINT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 VMINT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VMINT。

VoluMint 目前市值在 $ 17,087.7 排名第 #-，流通供应量为 609.45M VMINT。过去 24 小时内，VMINT 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.084504，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VMINT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 --。

VoluMint（VMINT）市场信息

市值 $ 17.09K$ 17.09K $ 17.09K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.40K$ 21.40K $ 21.40K 流通量 609.45M 609.45M 609.45M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VoluMint 的当前市值为 $ 17.09K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VMINT 的流通量为 609.45M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.40K。