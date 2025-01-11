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VolumeX 价格 (VOLX)

USD

VolumeX (VOLX) 实时价格图表

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-1.80%(1D)

今天 VolumeX (VOLX) 的价格

今天 VolumeX (VOLX) 的实时价格为 0.00153012 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VOLX 兑换 USD 的价格为实时更新。
VolumeX 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 10.13 USD
- VolumeX 当天价格变化为 -1.88%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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VolumeX (VOLX) 价格表现 USD

今天内，VolumeX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，VolumeX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0002435433
在过去60天内，VolumeX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004879644
在过去90天内，VolumeX 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000268356836933501

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-1.88%
30天$ -0.0002435433-15.91%
60天$ -0.0004879644-31.89%
90天$ -0.000268356836933501-14.92%

VolumeX (VOLX) 价格分析

VolumeX 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00150983
$ 0.00150983$ 0.00150983

$ 0.00157995
$ 0.00157995$ 0.00157995

$ 0.02360772
$ 0.02360772$ 0.02360772

+0.14%

-1.88%

-6.79%

VolumeX (VOLX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 10.13
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什么是VolumeX (VOLX)

VolumeX.bot provides on-chain bots technologies (SolanaVolumeX and SolanaHolderX) designed to empower Solana projects with automated growth strategies. Our bots are telegram-based, and we provide these tools to streamline crucial aspects of token growth, allowing you to dedicate more resources to core development, marketing, and community building.

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VolumeX (VOLX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 VolumeX (VOLX) 的其他问题

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VOLX 兑换为当地货币

1 VOLX 兑换 AUD
A$0.0024787944
1 VOLX 兑换 GBP
0.0012393972
1 VOLX 兑换 EUR
0.0014842164
1 VOLX 兑换 USD
$0.00153012
1 VOLX 兑换 MYR
RM0.0068702388
1 VOLX 兑换 TRY
0.054166248
1 VOLX 兑换 JPY
¥0.241070406
1 VOLX 兑换 RUB
0.1564394688
1 VOLX 兑换 INR
0.1318045368
1 VOLX 兑换 IDR
Rp24.6793513836
1 VOLX 兑换 PHP
0.0897109356
1 VOLX 兑换 EGP
￡E.0.0773628672
1 VOLX 兑换 BRL
R$0.0093490332
1 VOLX 兑换 CAD
C$0.0022033728
1 VOLX 兑换 BDT
0.1866440376
1 VOLX 兑换 NGN
2.3722674456
1 VOLX 兑换 UAH
0.0646934736
1 VOLX 兑换 VES
Bs0.08109636
1 VOLX 兑换 PKR
Rs0.4260925164
1 VOLX 兑换 KZT
0.807444324
1 VOLX 兑换 THB
฿0.0530798628
1 VOLX 兑换 TWD
NT$0.0506010684
1 VOLX 兑换 CHF
Fr0.0013924092
1 VOLX 兑换 HKD
HK$0.0119043336
1 VOLX 兑换 MAD
.د.م0.0153624048