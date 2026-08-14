Voltage Finance 今日价格

Voltage Finance (VOLT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.43%。当前 VOLT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VOLT。

Voltage Finance 目前市值在 $ 423,065 排名第 #-，流通供应量为 8.73B VOLT。过去 24 小时内，VOLT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00533542，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VOLT 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +439.55%。过去一天，总交易量达到 --。

Voltage Finance（VOLT）市场信息

市值 $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 423.07K$ 423.07K $ 423.07K 流通量 8.73B 8.73B 8.73B 总供应量 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

Voltage Finance 的当前市值为 $ 423.07K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VOLT 的流通量为 8.73B，总供应量是 8727621989.42893，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 423.07K。