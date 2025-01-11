Volo Staked SUI 价格 (VSUI)
今天 Volo Staked SUI (VSUI) 的实时价格为 5.17 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VSUI 兑换 USD 的价格为实时更新。
Volo Staked SUI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.81M USD
- Volo Staked SUI 当天价格变化为 +4.28%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Volo Staked SUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.21243。
在过去30天内，Volo Staked SUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.2349723760。
在过去60天内，Volo Staked SUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.7993290710。
在过去90天内，Volo Staked SUI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +2.8875263015553304。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.21243
|+4.28%
|30天
|$ +1.2349723760
|+23.89%
|60天
|$ +2.7993290710
|+54.15%
|90天
|$ +2.8875263015553304
|+126.51%
Volo Staked SUI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.21%
+4.28%
+10.89%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Volo is a liquid staking solution that helps you maximize utility and liquidity for SUI by offering voloSUI.
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|1 VSUI 兑换 AUD
A$8.3754
|1 VSUI 兑换 GBP
￡4.1877
|1 VSUI 兑换 EUR
€5.0149
|1 VSUI 兑换 USD
$5.17
|1 VSUI 兑换 MYR
RM23.2133
|1 VSUI 兑换 TRY
₺183.018
|1 VSUI 兑换 JPY
¥814.5335
|1 VSUI 兑换 RUB
₽528.5808
|1 VSUI 兑换 INR
₹445.3438
|1 VSUI 兑换 IDR
Rp83,387.0851
|1 VSUI 兑换 PHP
₱303.1171
|1 VSUI 兑换 EGP
￡E.261.3952
|1 VSUI 兑换 BRL
R$31.5887
|1 VSUI 兑换 CAD
C$7.4448
|1 VSUI 兑换 BDT
৳630.6366
|1 VSUI 兑换 NGN
₦8,015.4646
|1 VSUI 兑换 UAH
₴218.5876
|1 VSUI 兑换 VES
Bs274.01
|1 VSUI 兑换 PKR
Rs1,439.6899
|1 VSUI 兑换 KZT
₸2,728.209
|1 VSUI 兑换 THB
฿179.3473
|1 VSUI 兑换 TWD
NT$170.9719
|1 VSUI 兑换 CHF
Fr4.7047
|1 VSUI 兑换 HKD
HK$40.2226
|1 VSUI 兑换 MAD
.د.م51.9068