Voicebox 今日价格

Voicebox (VOICEBOX) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.38%。当前 VOICEBOX 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VOICEBOX。

Voicebox 目前市值在 $ 25,200 排名第 #-，流通供应量为 987.35M VOICEBOX。过去 24 小时内，VOICEBOX 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VOICEBOX 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -23.47%。过去一天，总交易量达到 --。

Voicebox（VOICEBOX）市场信息

市值 $ 25.20K$ 25.20K $ 25.20K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 25.20K$ 25.20K $ 25.20K 流通量 987.35M 987.35M 987.35M 总供应量 987,347,971.419561 987,347,971.419561 987,347,971.419561

Voicebox 的当前市值为 $ 25.20K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VOICEBOX 的流通量为 987.35M，总供应量是 987347971.419561，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 25.20K。