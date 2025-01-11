Vodra 价格 (VDR)
今天 Vodra (VDR) 的实时价格为 0.0144916 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VDR 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vodra 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 53.17K USD
- Vodra 当天价格变化为 +20.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Vodra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00247615。
在过去30天内，Vodra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2621489631。
在过去60天内，Vodra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.3681585763。
在过去90天内，Vodra 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0139537078351554144。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00247615
|+20.61%
|30天
|$ +0.2621489631
|+1,808.97%
|60天
|$ +0.3681585763
|+2,540.50%
|90天
|$ +0.0139537078351554144
|+2,594.15%
Vodra 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+2.46%
+20.61%
+763.50%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The Vodra Platform allows creators to pursue their passions while being fairly compensated. This is accomplished with a decentralized donation platform that aims to shift online entertainment compensation towards a direct creator-to-audience participation model.
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|1 VDR 兑换 AUD
A$0.023476392
|1 VDR 兑换 GBP
￡0.011738196
|1 VDR 兑换 EUR
€0.014056852
|1 VDR 兑换 USD
$0.0144916
|1 VDR 兑换 MYR
RM0.065067284
|1 VDR 兑换 TRY
₺0.51300264
|1 VDR 兑换 JPY
¥2.28315158
|1 VDR 兑换 RUB
₽1.481621184
|1 VDR 兑换 INR
₹1.248306424
|1 VDR 兑换 IDR
Rp233.735451148
|1 VDR 兑换 PHP
₱0.849642508
|1 VDR 兑换 EGP
￡E.0.732695296
|1 VDR 兑换 BRL
R$0.088543676
|1 VDR 兑换 CAD
C$0.020867904
|1 VDR 兑换 BDT
৳1.767685368
|1 VDR 兑换 NGN
₦22.467486808
|1 VDR 兑换 UAH
₴0.612704848
|1 VDR 兑换 VES
Bs0.7680548
|1 VDR 兑换 PKR
Rs4.035475852
|1 VDR 兑换 KZT
₸7.64721732
|1 VDR 兑换 THB
฿0.502713604
|1 VDR 兑换 TWD
NT$0.479237212
|1 VDR 兑换 CHF
Fr0.013187356
|1 VDR 兑换 HKD
HK$0.112744648
|1 VDR 兑换 MAD
.د.م0.145495664