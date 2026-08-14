Vled Tenov 今日价格

Vled Tenov (TENOV) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.39%。当前 TENOV 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TENOV。

Vled Tenov 目前市值在 $ 31,642 排名第 #-，流通供应量为 915.41M TENOV。过去 24 小时内，TENOV 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TENOV 在过去一小时内波动了 -0.09%，过去7 天内波动了 -23.32%。过去一天，总交易量达到 --。

Vled Tenov（TENOV）市场信息

市值 $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 31.64K$ 31.64K $ 31.64K 流通量 915.41M 915.41M 915.41M 总供应量 915,413,002.2763926 915,413,002.2763926 915,413,002.2763926

Vled Tenov 的当前市值为 $ 31.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TENOV 的流通量为 915.41M，总供应量是 915413002.2763926，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 31.64K。