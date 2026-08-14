Vladhood 今日价格

Vladhood (VLAD) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 22.89%。当前 VLAD 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VLAD。

Vladhood 目前市值在 $ 140,971 排名第 #-，流通供应量为 1.00B VLAD。过去 24 小时内，VLAD 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00248813，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VLAD 在过去一小时内波动了 -5.71%，过去7 天内波动了 -4.41%。过去一天，总交易量达到 $ 27.70K。

Vladhood（VLAD）市场信息

市值 $ 140.97K$ 140.97K $ 140.97K 成交量（24H） $ 27.70K$ 27.70K $ 27.70K 完全稀释市值 $ 140.97K$ 140.97K $ 140.97K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vladhood 的当前市值为 $ 140.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 27.70K。VLAD 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 140.97K。