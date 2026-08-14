VladDog 今日价格

VladDog (VLADDOG) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3.19%。当前 VLADDOG 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VLADDOG。

VladDog 目前市值在 $ 20,127 排名第 #-，流通供应量为 928.38M VLADDOG。过去 24 小时内，VLADDOG 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VLADDOG 在过去一小时内波动了 +0.11%，过去7 天内波动了 -1.82%。过去一天，总交易量达到 --。

VladDog（VLADDOG）市场信息

市值 $ 20.13K$ 20.13K $ 20.13K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 21.68K$ 21.68K $ 21.68K 流通量 928.38M 928.38M 928.38M 总供应量 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261 928,375,894.7390261

VladDog 的当前市值为 $ 20.13K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VLADDOG 的流通量为 928.38M，总供应量是 928375894.7390261，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 21.68K。