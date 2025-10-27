Vizits Coin（VIZITS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00015452$ 0.00015452 $ 0.00015452 最低价 $ 0.00003739$ 0.00003739 $ 0.00003739 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +5.28% 漲跌幅（7D） +5.28%

Vizits Coin（VIZITS）当前实时价格为 $0.00004053。过去 24 小时内，VIZITS 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VIZITS 的历史最高价为 $ 0.00015452，历史最低价为 $ 0.00003739。

从短期表现来看，VIZITS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +5.28%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vizits Coin（VIZITS）市场信息

市值 $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 39.23K$ 39.23K $ 39.23K 流通量 967.98M 967.98M 967.98M 总供应量 967,981,114.688692 967,981,114.688692 967,981,114.688692

Vizits Coin 的当前市值为 $ 39.23K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VIZITS 的流通量为 967.98M，总供应量是 967981114.688692，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 39.23K。