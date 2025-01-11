Vizion 价格 (VIZION)
今天 Vizion (VIZION) 的实时价格为 0.00197398 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VIZION 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vizion 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 120.86 USD
- Vizion 当天价格变化为 -1.61%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Vizion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Vizion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0003019506。
在过去60天内，Vizion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0004935242。
在过去90天内，Vizion 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000180176085887623。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-1.61%
|30天
|$ -0.0003019506
|-15.29%
|60天
|$ -0.0004935242
|-25.00%
|90天
|$ +0.000180176085887623
|+10.04%
Vizion 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.19%
-1.61%
-12.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 VIZION 兑换 AUD
A$0.0031978476
|1 VIZION 兑换 GBP
￡0.0015989238
|1 VIZION 兑换 EUR
€0.0019147606
|1 VIZION 兑换 USD
$0.00197398
|1 VIZION 兑换 MYR
RM0.0088631702
|1 VIZION 兑换 TRY
₺0.069878892
|1 VIZION 兑换 JPY
¥0.311000549
|1 VIZION 兑换 RUB
₽0.2018197152
|1 VIZION 兑换 INR
₹0.1700386372
|1 VIZION 兑换 IDR
Rp31.8383826394
|1 VIZION 兑换 PHP
₱0.1157344474
|1 VIZION 兑换 EGP
￡E.0.0998044288
|1 VIZION 兑换 BRL
R$0.0120610178
|1 VIZION 兑换 CAD
C$0.0028425312
|1 VIZION 兑换 BDT
৳0.2407860804
|1 VIZION 兑换 NGN
₦3.0604191124
|1 VIZION 兑换 UAH
₴0.0834598744
|1 VIZION 兑换 VES
Bs0.10462094
|1 VIZION 兑换 PKR
Rs0.5496942106
|1 VIZION 兑换 KZT
₸1.041669246
|1 VIZION 兑换 THB
฿0.0684773662
|1 VIZION 兑换 TWD
NT$0.0652795186
|1 VIZION 兑换 CHF
Fr0.0017963218
|1 VIZION 兑换 HKD
HK$0.0153575644
|1 VIZION 兑换 MAD
.د.م0.0198187592