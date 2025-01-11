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ViteX Coin 价格 (VX)

USD

ViteX Coin (VX) 实时价格图表

$0.00808185
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-7.50%(1D)

今天 ViteX Coin (VX) 的价格

今天 ViteX Coin (VX) 的实时价格为 0.00808185 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VX 兑换 USD 的价格为实时更新。
ViteX Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.72 USD
- ViteX Coin 当天价格变化为 -7.59%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ViteX Coin (VX) 价格表现 USD

今天内，ViteX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00066390853028158
在过去30天内，ViteX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0020525765
在过去60天内，ViteX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012463263
在过去90天内，ViteX Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.004237187072338055

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00066390853028158-7.59%
30天$ -0.0020525765-25.39%
60天$ -0.0012463263-15.42%
90天$ -0.004237187072338055-34.39%

ViteX Coin (VX) 价格分析

ViteX Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00701457
$ 0.00701457$ 0.00701457

$ 0.00884811
$ 0.00884811$ 0.00884811

$ 1.25
$ 1.25$ 1.25

-6.72%

-7.59%

-14.43%

ViteX Coin (VX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 4.72
$ 4.72$ 4.72

0.00
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什么是ViteX Coin (VX)

The ViteX native coin that will be mined by the community and be used to allocate rewards to the ViteX community. VX will have no pre-sale, pre-mining nor initial coin offering (ICO).

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ViteX Coin (VX) 资源

官网

大家还在问：关于 ViteX Coin (VX) 的其他问题

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VX 兑换为当地货币

1 VX 兑换 AUD
A$0.013092597
1 VX 兑换 GBP
0.0065462985
1 VX 兑换 EUR
0.0078393945
1 VX 兑换 USD
$0.00808185
1 VX 兑换 MYR
RM0.0362875065
1 VX 兑换 TRY
0.28609749
1 VX 兑换 JPY
¥1.2732954675
1 VX 兑换 RUB
0.826288344
1 VX 兑换 INR
0.696170559
1 VX 兑换 IDR
Rp130.3524011055
1 VX 兑换 PHP
0.4738388655
1 VX 兑换 EGP
￡E.0.408618336
1 VX 兑换 BRL
R$0.0493801035
1 VX 兑换 CAD
C$0.011637864
1 VX 兑换 BDT
0.985824063
1 VX 兑换 NGN
12.529938603
1 VX 兑换 UAH
0.341700618
1 VX 兑换 VES
Bs0.42833805
1 VX 兑换 PKR
Rs2.2505527695
1 VX 兑换 KZT
4.264792245
1 VX 兑换 THB
฿0.2803593765
1 VX 兑换 TWD
NT$0.2672667795
1 VX 兑换 CHF
Fr0.0073544835
1 VX 兑换 HKD
HK$0.062876793
1 VX 兑换 MAD
.د.م0.081141774