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VitaRNA 价格 (VITARNA)

USD

VitaRNA (VITARNA) 实时价格图表

$5.45
$5.45$5.45
-6.20%(1D)

今天 VitaRNA (VITARNA) 的价格

今天 VitaRNA (VITARNA) 的实时价格为 5.43 USD。目前其市值为 $ 12.38M USD。VITARNA 兑换 USD 的价格为实时更新。
VitaRNA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 34.79K USD
- VitaRNA 当天价格变化为 -6.47%
- 其循环供应量为 2.27M USD

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VitaRNA (VITARNA) 价格表现 USD

今天内，VitaRNA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.376042622002399
在过去30天内，VitaRNA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.0332176850
在过去60天内，VitaRNA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +7.9271777220
在过去90天内，VitaRNA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.376042622002399-6.47%
30天$ +1.0332176850+19.03%
60天$ +7.9271777220+145.99%
90天$ 0--

VitaRNA (VITARNA) 价格分析

VitaRNA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 5.1
$ 5.1$ 5.1

$ 5.81
$ 5.81$ 5.81

$ 7.46
$ 7.46$ 7.46

-0.61%

-6.47%

-14.80%

VitaRNA (VITARNA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.38M
$ 12.38M$ 12.38M

$ 34.79K
$ 34.79K$ 34.79K

2.27M
2.27M 2.27M

什么是VitaRNA (VITARNA)

Gene therapy project - tokenization of the Artan Bio IP-NFT by VitaDAO

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VitaRNA (VITARNA) 资源

白皮书
官网

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