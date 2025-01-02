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VitaDAO 价格 (VITA)

USD

VitaDAO (VITA) 实时价格图表

$5.23
$5.23$5.23
-4.80%(1D)

今天 VitaDAO (VITA) 的价格

今天 VitaDAO (VITA) 的实时价格为 5.23 USD。目前其市值为 $ 135.46M USD。VITA 兑换 USD 的价格为实时更新。
VitaDAO 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 4.12M USD
- VitaDAO 当天价格变化为 -4.86%
- 其循环供应量为 25.87M USD

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VitaDAO (VITA) 价格表现 USD

今天内，VitaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.267608982231025
在过去30天内，VitaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +1.5254215480
在过去60天内，VitaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +24.1134641500
在过去90天内，VitaDAO 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +4.1990829851779104

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.267608982231025-4.86%
30天$ +1.5254215480+29.17%
60天$ +24.1134641500+461.06%
90天$ +4.1990829851779104+407.32%

VitaDAO (VITA) 价格分析

VitaDAO 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 4.83
$ 4.83$ 4.83

$ 5.5
$ 5.5$ 5.5

$ 6.67
$ 6.67$ 6.67

-0.10%

-4.86%

-14.11%

VitaDAO (VITA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 135.46M
$ 135.46M$ 135.46M

$ 4.12M
$ 4.12M$ 4.12M

25.87M
25.87M 25.87M

什么是VitaDAO (VITA)

Governance Token for VitaDAO, focused on funding longevity research through building and marketing intellectual property in longevity.

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VitaDAO (VITA) 资源

官网

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VITA 兑换为当地货币

1 VITA 兑换 AUD
A$8.368
1 VITA 兑换 GBP
4.184
1 VITA 兑换 EUR
5.0208
1 VITA 兑换 USD
$5.23
1 VITA 兑换 MYR
RM23.3781
1 VITA 兑换 TRY
184.6713
1 VITA 兑换 JPY
¥820.2209
1 VITA 兑换 RUB
583.145
1 VITA 兑换 INR
448.5248
1 VITA 兑换 IDR
Rp84,354.8269
1 VITA 兑换 PHP
302.8693
1 VITA 兑换 EGP
￡E.265.5271
1 VITA 兑换 BRL
R$32.426
1 VITA 兑换 CAD
C$7.5312
1 VITA 兑换 BDT
624.985
1 VITA 兑换 NGN
8,083.4357
1 VITA 兑换 UAH
220.2353
1 VITA 兑换 VES
Bs266.73
1 VITA 兑换 PKR
Rs1,457.601
1 VITA 兑换 KZT
2,745.3839
1 VITA 兑换 THB
฿179.2321
1 VITA 兑换 TWD
NT$171.9624
1 VITA 兑换 CHF
Fr4.707
1 VITA 兑换 HKD
HK$40.6371
1 VITA 兑换 MAD
.د.م52.8753