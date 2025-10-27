Visionaire（VISIONAIRE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00004574 24H最高价 $ 0.00004937 历史最高 $ 0.00007015 最低价 $ 0.00004145 涨跌幅（1H） -0.15% 涨跌幅（1D） +6.73% 漲跌幅（7D） +10.15%

Visionaire（VISIONAIRE）当前实时价格为 $0.00004882。过去 24 小时内，VISIONAIRE 的交易价格在 $ 0.00004574 至 $ 0.00004937 之间波动，市场活跃度显著。VISIONAIRE 的历史最高价为 $ 0.00007015，历史最低价为 $ 0.00004145。

从短期表现来看，VISIONAIRE 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.15%，过去 24 小时内变动为 +6.73%，过去 7 天内累计变动为 +10.15%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Visionaire（VISIONAIRE）市场信息

市值 $ 34.41K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 48.76K 流通量 704.81M 总供应量 998,722,092.312758

Visionaire 的当前市值为 $ 34.41K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VISIONAIRE 的流通量为 704.81M，总供应量是 998722092.312758，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 48.76K。