VISION ai by Virtuals 今日价格

VISION ai by Virtuals (VISION) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 VISION 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VISION。

VISION ai by Virtuals 目前市值在 $ 16,788.48 排名第 #-，流通供应量为 997.44M VISION。过去 24 小时内，VISION 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VISION 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.80%。过去一天，总交易量达到 --。

VISION ai by Virtuals（VISION）市场信息

市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 16.79K$ 16.79K $ 16.79K 流通量 997.44M 997.44M 997.44M 总供应量 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673 997,442,268.3491673

VISION ai by Virtuals 的当前市值为 $ 16.79K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VISION 的流通量为 997.44M，总供应量是 997442268.3491673，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 16.79K。