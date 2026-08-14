Visa xStock 今日价格

Visa xStock (VX) 今日实时价格为 $ 366.68，过去 24 小时内变化了 0.41%。当前 VX 兑 USD 的汇率为 $ 366.68 每 VX。

Visa xStock 目前市值在 $ 476,038 排名第 #-，流通供应量为 1.30K VX。过去 24 小时内，VX 的交易价格在 $ 361.92（低点）和 $ 372.64（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 437.23，而历史最低价为 $ 279.95。

短期表现方面，VX 在过去一小时内波动了 +0.16%，过去7 天内波动了 -0.56%。过去一天，总交易量达到 $ 19.05。

Visa xStock（VX）市场信息

市值 $ 476.04K$ 476.04K $ 476.04K 成交量（24H） $ 19.05$ 19.05 $ 19.05 完全稀释市值 $ 97.05M$ 97.05M $ 97.05M 流通量 1.30K 1.30K 1.30K 总供应量 264,677.8184186538 264,677.8184186538 264,677.8184186538

Visa xStock 的当前市值为 $ 476.04K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 19.05。VX 的流通量为 1.30K，总供应量是 264677.8184186538，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 97.05M。