Virtual USD 价格 (VUSD)
今天 Virtual USD (VUSD) 的实时价格为 0.655498 USD。目前其市值为 $ 2.34M USD。VUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Virtual USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.31K USD
- Virtual USD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 3.58M USD
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今天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000。
在过去60天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000。
在过去90天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2291994177622337。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|--
|30天
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60天
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90天
|$ -0.2291994177622337
|-25.90%
Virtual USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
VUSD (Virtual USD) is a centralised stablecoin fully backed by 1:1 onchain reserves, offering transparent and verifiable security. Built on the Ethereum blockchain, VUSD combines stability with innovation, enabling fast, low-cost global transfers. The reserves backing VUSD are fully transparent and accessible onchain, ensuring trust and reliability. Minting and redeeming VUSD are managed through authorised partners.
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|1 VUSD 兑换 AUD
A$1.0487968
|1 VUSD 兑换 GBP
￡0.5243984
|1 VUSD 兑换 EUR
€0.62927808
|1 VUSD 兑换 USD
$0.655498
|1 VUSD 兑换 MYR
RM2.93007606
|1 VUSD 兑换 TRY
₺23.14563438
|1 VUSD 兑换 JPY
¥102.80175134
|1 VUSD 兑换 RUB
₽73.088027
|1 VUSD 兑换 INR
₹56.21550848
|1 VUSD 兑换 IDR
Rp10,572.54690694
|1 VUSD 兑换 PHP
₱37.95988918
|1 VUSD 兑换 EGP
￡E.33.27963346
|1 VUSD 兑换 BRL
R$4.0640876
|1 VUSD 兑换 CAD
C$0.94391712
|1 VUSD 兑换 BDT
৳78.332011
|1 VUSD 兑换 NGN
₦1,013.13115382
|1 VUSD 兑换 UAH
₴27.60302078
|1 VUSD 兑换 VES
Bs33.430398
|1 VUSD 兑换 PKR
Rs182.6872926
|1 VUSD 兑换 KZT
₸344.09056514
|1 VUSD 兑换 THB
฿22.46391646
|1 VUSD 兑换 TWD
NT$21.55277424
|1 VUSD 兑换 CHF
Fr0.5899482
|1 VUSD 兑换 HKD
HK$5.09321946
|1 VUSD 兑换 MAD
.د.م6.62708478