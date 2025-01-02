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Virtual USD 价格 (VUSD)

USD

Virtual USD (VUSD) 实时价格图表

$0.655498
$0.655498$0.655498
0.00%(1D)

今天 Virtual USD (VUSD) 的价格

今天 Virtual USD (VUSD) 的实时价格为 0.655498 USD。目前其市值为 $ 2.34M USD。VUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Virtual USD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.31K USD
- Virtual USD 当天价格变化为 --
- 其循环供应量为 3.58M USD

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Virtual USD (VUSD) 价格表现 USD

今天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000
在过去60天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0.0000000000
在过去90天内，Virtual USD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2291994177622337

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0--
30天$ 0.00000000000.00%
60天$ 0.00000000000.00%
90天$ -0.2291994177622337-25.90%

Virtual USD (VUSD) 价格分析

Virtual USD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0
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$ 0$ 0

$ 1.013
$ 1.013$ 1.013

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Virtual USD (VUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 1.31K
$ 1.31K$ 1.31K

3.58M
3.58M 3.58M

什么是Virtual USD (VUSD)

VUSD (Virtual USD) is a centralised stablecoin fully backed by 1:1 onchain reserves, offering transparent and verifiable security. Built on the Ethereum blockchain, VUSD combines stability with innovation, enabling fast, low-cost global transfers. The reserves backing VUSD are fully transparent and accessible onchain, ensuring trust and reliability. Minting and redeeming VUSD are managed through authorised partners.

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Virtual USD (VUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Virtual USD (VUSD) 的其他问题

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VUSD 兑换为当地货币

1 VUSD 兑换 AUD
A$1.0487968
1 VUSD 兑换 GBP
0.5243984
1 VUSD 兑换 EUR
0.62927808
1 VUSD 兑换 USD
$0.655498
1 VUSD 兑换 MYR
RM2.93007606
1 VUSD 兑换 TRY
23.14563438
1 VUSD 兑换 JPY
¥102.80175134
1 VUSD 兑换 RUB
73.088027
1 VUSD 兑换 INR
56.21550848
1 VUSD 兑换 IDR
Rp10,572.54690694
1 VUSD 兑换 PHP
37.95988918
1 VUSD 兑换 EGP
￡E.33.27963346
1 VUSD 兑换 BRL
R$4.0640876
1 VUSD 兑换 CAD
C$0.94391712
1 VUSD 兑换 BDT
78.332011
1 VUSD 兑换 NGN
1,013.13115382
1 VUSD 兑换 UAH
27.60302078
1 VUSD 兑换 VES
Bs33.430398
1 VUSD 兑换 PKR
Rs182.6872926
1 VUSD 兑换 KZT
344.09056514
1 VUSD 兑换 THB
฿22.46391646
1 VUSD 兑换 TWD
NT$21.55277424
1 VUSD 兑换 CHF
Fr0.5899482
1 VUSD 兑换 HKD
HK$5.09321946
1 VUSD 兑换 MAD
.د.م6.62708478