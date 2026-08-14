VinuChain 今日价格

VinuChain (VC) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 12.19%。当前 VC 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VC。

VinuChain 目前市值在 $ 298,655 排名第 #-，流通供应量为 973.21M VC。过去 24 小时内，VC 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.225747，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VC 在过去一小时内波动了 +0.68%，过去7 天内波动了 +30.24%。过去一天，总交易量达到 $ 110.72K。

VinuChain（VC）市场信息

市值 $ 298.66K$ 298.66K $ 298.66K 成交量（24H） $ 110.72K$ 110.72K $ 110.72K 完全稀释市值 $ 298.66K$ 298.66K $ 298.66K 流通量 973.21M 973.21M 973.21M 总供应量 973,211,669.5782839 973,211,669.5782839 973,211,669.5782839

VinuChain 的当前市值为 $ 298.66K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 110.72K。VC 的流通量为 973.21M，总供应量是 973211669.5782839，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 298.66K。