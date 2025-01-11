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VinDax Coin 价格 (VD)

USD

VinDax Coin (VD) 实时价格图表

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-2.40%(1D)

今天 VinDax Coin (VD) 的价格

今天 VinDax Coin (VD) 的实时价格为 0.01233957 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VD 兑换 USD 的价格为实时更新。
VinDax Coin 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 9.31K USD
- VinDax Coin 当天价格变化为 -2.46%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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VinDax Coin (VD) 价格表现 USD

今天内，VinDax Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00031163426852857
在过去30天内，VinDax Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0035107100
在过去60天内，VinDax Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030477035
在过去90天内，VinDax Coin 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000340696453743902

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00031163426852857-2.46%
30天$ -0.0035107100-28.45%
60天$ -0.0030477035-24.69%
90天$ +0.000340696453743902+2.84%

VinDax Coin (VD) 价格分析

VinDax Coin 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01203417
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$ 0.01701597
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$ 0.198579
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-0.24%

-2.46%

-6.72%

VinDax Coin (VD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 9.31K
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什么是VinDax Coin (VD)

VinDAX Coin (VD) is a cryptocurrency to be issued by VinDAX Digital Asset Exchange.

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VinDax Coin (VD) 资源

官网

大家还在问：关于 VinDax Coin (VD) 的其他问题

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VD 兑换为当地货币

1 VD 兑换 AUD
A$0.0199901034
1 VD 兑换 GBP
0.0099950517
1 VD 兑换 EUR
0.0119693829
1 VD 兑换 USD
$0.01233957
1 VD 兑换 MYR
RM0.0554046693
1 VD 兑换 TRY
0.436820778
1 VD 兑换 JPY
¥1.9440992535
1 VD 兑换 RUB
1.2615976368
1 VD 兑换 INR
1.0629305598
1 VD 兑换 IDR
Rp199.0252947171
1 VD 兑换 PHP
0.7234689891
1 VD 兑换 EGP
￡E.0.6238886592
1 VD 兑换 BRL
R$0.0753947727
1 VD 兑换 CAD
C$0.0177689808
1 VD 兑换 BDT
1.5051807486
1 VD 兑换 NGN
19.1310225366
1 VD 兑换 UAH
0.5217170196
1 VD 兑换 VES
Bs0.65399721
1 VD 兑换 PKR
Rs3.4362000579
1 VD 兑换 KZT
6.511591089
1 VD 兑换 THB
฿0.4280596833
1 VD 兑换 TWD
NT$0.4080695799
1 VD 兑换 CHF
Fr0.0112290087
1 VD 兑换 HKD
HK$0.0960018546
1 VD 兑换 MAD
.د.م0.1238892828