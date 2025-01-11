VIN 价格 (VIN)
今天 VIN (VIN) 的实时价格为 0.03621335 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VIN 兑换 USD 的价格为实时更新。
VIN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 146.77 USD
- VIN 当天价格变化为 -0.56%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，VIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00020672039210732。
在过去30天内，VIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0047689650。
在过去60天内，VIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0045033473。
在过去90天内，VIN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00906466723626764。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00020672039210732
|-0.56%
|30天
|$ -0.0047689650
|-13.16%
|60天
|$ -0.0045033473
|-12.43%
|90天
|$ -0.00906466723626764
|-20.02%
VIN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.10%
-0.56%
-7.78%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
VIN is the native token unifying the $1T wine asset class on-chain. VIN is used by winemakers to purchase consumption data and customer acquisition data from consumers, and to enhance loyalty. VIN is also used to purchase data provided by a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN), and to pay fees generated through Real World Asset (RWA) tokenization of wine and various DiFi activities tokenization enables.
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|1 VIN 兑换 AUD
A$0.058665627
|1 VIN 兑换 GBP
￡0.0293328135
|1 VIN 兑换 EUR
€0.0351269495
|1 VIN 兑换 USD
$0.03621335
|1 VIN 兑换 MYR
RM0.1625979415
|1 VIN 兑换 TRY
₺1.28195259
|1 VIN 兑换 JPY
¥5.7054132925
|1 VIN 兑换 RUB
₽3.702452904
|1 VIN 兑换 INR
₹3.119417969
|1 VIN 兑换 IDR
Rp584.0862085505
|1 VIN 兑换 PHP
₱2.1231887105
|1 VIN 兑换 EGP
￡E.1.830946976
|1 VIN 兑换 BRL
R$0.2212635685
|1 VIN 兑换 CAD
C$0.052147224
|1 VIN 兑换 BDT
৳4.417304433
|1 VIN 兑换 NGN
₦56.144453573
|1 VIN 兑换 UAH
₴1.531100438
|1 VIN 兑换 VES
Bs1.91930755
|1 VIN 兑换 PKR
Rs10.0843315745
|1 VIN 兑换 KZT
₸19.109784795
|1 VIN 兑换 THB
฿1.2562411115
|1 VIN 兑换 TWD
NT$1.1975754845
|1 VIN 兑换 CHF
Fr0.0329541485
|1 VIN 兑换 HKD
HK$0.281739863
|1 VIN 兑换 MAD
.د.م0.363582034