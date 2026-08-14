Vimen by Virtuals 今日价格

Vimen by Virtuals (VIM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 11.01%。当前 VIM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 VIM。

Vimen by Virtuals 目前市值在 $ 100,388 排名第 #-，流通供应量为 999.81M VIM。过去 24 小时内，VIM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00310709，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，VIM 在过去一小时内波动了 +0.16%，过去7 天内波动了 -20.20%。过去一天，总交易量达到 $ 1.77K。

Vimen by Virtuals（VIM）市场信息

市值 $ 100.39K$ 100.39K $ 100.39K 成交量（24H） $ 1.77K$ 1.77K $ 1.77K 完全稀释市值 $ 100.39K$ 100.39K $ 100.39K 流通量 999.81M 999.81M 999.81M 总供应量 999,805,000.0 999,805,000.0 999,805,000.0

Vimen by Virtuals 的当前市值为 $ 100.39K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.77K。VIM 的流通量为 999.81M，总供应量是 999805000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 100.39K。