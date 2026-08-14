ViFoxCoin 今日价格

ViFoxCoin (VFX) 今日实时价格为 $ 1.01，过去 24 小时内变化了 0.53%。当前 VFX 兑 USD 的汇率为 $ 1.01 每 VFX。

ViFoxCoin 目前市值在 $ 10,019,079 排名第 #-，流通供应量为 9.92M VFX。过去 24 小时内，VFX 的交易价格在 $ 1.007（低点）和 $ 1.017（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.2，而历史最低价为 $ 0.671625。

短期表现方面，VFX 在过去一小时内波动了 -0.18%，过去7 天内波动了 +0.42%。过去一天，总交易量达到 $ 145.01。

ViFoxCoin（VFX）市场信息

市值 $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M 成交量（24H） $ 145.01$ 145.01 $ 145.01 完全稀释市值 $ 10.02M$ 10.02M $ 10.02M 流通量 9.92M 9.92M 9.92M 总供应量 9,916,917.363 9,916,917.363 9,916,917.363

ViFoxCoin 的当前市值为 $ 10.02M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 145.01。VFX 的流通量为 9.92M，总供应量是 9916917.363，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.02M。