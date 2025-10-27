VIDT DAO（VIDT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.072876$ 0.072876 $ 0.072876 最低价 $ 0.00002351$ 0.00002351 $ 0.00002351 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） +3.41% 漲跌幅（7D） +3.41%

VIDT DAO（VIDT）当前实时价格为 $0.00007866。过去 24 小时内，VIDT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VIDT 的历史最高价为 $ 0.072876，历史最低价为 $ 0.00002351。

从短期表现来看，VIDT 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 --，过去 7 天内累计变动为 +3.41%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

VIDT DAO（VIDT）市场信息

市值 $ 68.42K$ 68.42K $ 68.42K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 78.66K$ 78.66K $ 78.66K 流通量 869.80M 869.80M 869.80M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

VIDT DAO 的当前市值为 $ 68.42K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VIDT 的流通量为 869.80M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 78.66K。