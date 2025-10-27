Vibing Cat Coin（VIBECOIN）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00044199 $ 0.00044199 $ 0.00044199 24H最低价 $ 0.00055185 $ 0.00055185 $ 0.00055185 24H最高价 24H最低价 $ 0.00044199$ 0.00044199 $ 0.00044199 24H最高价 $ 0.00055185$ 0.00055185 $ 0.00055185 历史最高 $ 0.00210965$ 0.00210965 $ 0.00210965 最低价 $ 0.00007988$ 0.00007988 $ 0.00007988 涨跌幅（1H） +1.24% 涨跌幅（1D） +19.68% 漲跌幅（7D） +92.38% 漲跌幅（7D） +92.38%

Vibing Cat Coin（VIBECOIN）当前实时价格为 $0.00055213。过去 24 小时内，VIBECOIN 的交易价格在 $ 0.00044199 至 $ 0.00055185 之间波动，市场活跃度显著。VIBECOIN 的历史最高价为 $ 0.00210965，历史最低价为 $ 0.00007988。

从短期表现来看，VIBECOIN 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.24%，过去 24 小时内变动为 +19.68%，过去 7 天内累计变动为 +92.38%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vibing Cat Coin（VIBECOIN）市场信息

市值 $ 551.64K$ 551.64K $ 551.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 551.64K$ 551.64K $ 551.64K 流通量 999.62M 999.62M 999.62M 总供应量 999,623,907.8438624 999,623,907.8438624 999,623,907.8438624

Vibing Cat Coin 的当前市值为 $ 551.64K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VIBECOIN 的流通量为 999.62M，总供应量是 999623907.8438624，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 551.64K。