Vibing 价格 (VBG)
今天 Vibing (VBG) 的实时价格为 0.218093 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VBG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vibing 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.13K USD
- Vibing 当天价格变化为 -7.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0177077400826735。
在过去30天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0947383560。
在过去60天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0911889143。
在过去90天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1689263328007125。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0177077400826735
|-7.50%
|30天
|$ -0.0947383560
|-43.43%
|60天
|$ -0.0911889143
|-41.81%
|90天
|$ -0.1689263328007125
|-43.64%
Vibing 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.81%
-7.50%
-12.49%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Vibing is a Web3.0 personal homepage built entirely on blockchain technology.It’s a complete platform for personal data generation and integration.Vibing is the startingpoint for people looking to access the Web3 network,the checkpoint for entering the metaverse.
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|1 VBG 兑换 AUD
A$0.35331066
|1 VBG 兑换 GBP
￡0.17665533
|1 VBG 兑换 EUR
€0.21155021
|1 VBG 兑换 USD
$0.218093
|1 VBG 兑换 MYR
RM0.97923757
|1 VBG 兑换 TRY
₺7.7204922
|1 VBG 兑换 JPY
¥34.36055215
|1 VBG 兑换 RUB
₽22.29782832
|1 VBG 兑换 INR
₹18.78653102
|1 VBG 兑换 IDR
Rp3,517.62853979
|1 VBG 兑换 PHP
₱12.78679259
|1 VBG 兑换 EGP
￡E.11.02678208
|1 VBG 兑换 BRL
R$1.33254823
|1 VBG 兑换 CAD
C$0.31405392
|1 VBG 兑换 BDT
৳26.60298414
|1 VBG 兑换 NGN
₦338.12702534
|1 VBG 兑换 UAH
₴9.22097204
|1 VBG 兑换 VES
Bs11.558929
|1 VBG 兑换 PKR
Rs60.73235771
|1 VBG 兑换 KZT
₸115.0876761
|1 VBG 兑换 THB
฿7.56564617
|1 VBG 兑换 TWD
NT$7.21233551
|1 VBG 兑换 CHF
Fr0.19846463
|1 VBG 兑换 HKD
HK$1.69676354
|1 VBG 兑换 MAD
.د.م2.18965372