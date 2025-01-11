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Vibing 价格 (VBG)

USD

Vibing (VBG) 实时价格图表

$0.218093
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-7.50%(1D)

今天 Vibing (VBG) 的价格

今天 Vibing (VBG) 的实时价格为 0.218093 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。VBG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Vibing 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 15.13K USD
- Vibing 当天价格变化为 -7.50%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Vibing (VBG) 价格表现 USD

今天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0177077400826735
在过去30天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0947383560
在过去60天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0911889143
在过去90天内，Vibing 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1689263328007125

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0177077400826735-7.50%
30天$ -0.0947383560-43.43%
60天$ -0.0911889143-41.81%
90天$ -0.1689263328007125-43.64%

Vibing (VBG) 价格分析

Vibing 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.214869
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$ 0.238368
$ 0.238368$ 0.238368

$ 1.83
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+0.81%

-7.50%

-12.49%

Vibing (VBG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 15.13K
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什么是Vibing (VBG)

Vibing is a Web3.0 personal homepage built entirely on blockchain technology.It’s a complete platform for personal data generation and integration.Vibing is the startingpoint for people looking to access the Web3 network,the checkpoint for entering the metaverse.

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Vibing (VBG) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Vibing (VBG) 的其他问题

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VBG 兑换为当地货币

1 VBG 兑换 AUD
A$0.35331066
1 VBG 兑换 GBP
0.17665533
1 VBG 兑换 EUR
0.21155021
1 VBG 兑换 USD
$0.218093
1 VBG 兑换 MYR
RM0.97923757
1 VBG 兑换 TRY
7.7204922
1 VBG 兑换 JPY
¥34.36055215
1 VBG 兑换 RUB
22.29782832
1 VBG 兑换 INR
18.78653102
1 VBG 兑换 IDR
Rp3,517.62853979
1 VBG 兑换 PHP
12.78679259
1 VBG 兑换 EGP
￡E.11.02678208
1 VBG 兑换 BRL
R$1.33254823
1 VBG 兑换 CAD
C$0.31405392
1 VBG 兑换 BDT
26.60298414
1 VBG 兑换 NGN
338.12702534
1 VBG 兑换 UAH
9.22097204
1 VBG 兑换 VES
Bs11.558929
1 VBG 兑换 PKR
Rs60.73235771
1 VBG 兑换 KZT
115.0876761
1 VBG 兑换 THB
฿7.56564617
1 VBG 兑换 TWD
NT$7.21233551
1 VBG 兑换 CHF
Fr0.19846463
1 VBG 兑换 HKD
HK$1.69676354
1 VBG 兑换 MAD
.د.م2.18965372