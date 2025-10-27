Vibey Turtle（VIBEY）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -3.96% 涨跌幅（1D） +157.54% 漲跌幅（7D） +326.43% 漲跌幅（7D） +326.43%

Vibey Turtle（VIBEY）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，VIBEY 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。VIBEY 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，VIBEY 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.96%，过去 24 小时内变动为 +157.54%，过去 7 天内累计变动为 +326.43%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Vibey Turtle（VIBEY）市场信息

市值 $ 354.67K$ 354.67K $ 354.67K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 354.67K$ 354.67K $ 354.67K 流通量 963.01M 963.01M 963.01M 总供应量 963,007,799.916799 963,007,799.916799 963,007,799.916799

Vibey Turtle 的当前市值为 $ 354.67K, 它过去 24 小时的交易量为 --。VIBEY 的流通量为 963.01M，总供应量是 963007799.916799，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 354.67K。